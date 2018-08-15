Двоє українців постраждали під час обвалення мосту в Генуї

Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані, двоє українців постраждали внаслідок обвалення мосту, і нині перебувають у лікарні "Сан Мартін".

"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарен "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали", - повідомляє українське консульство в Мілані повідомило у Facebook.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.