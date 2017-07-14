Двоє українців загинули внаслідок кривавого нападу в готелі Єгипту
Внаслідок інциденту двоє українців загинули, ще декілька туристів отримали поранення, повідомляє The Тelegraph з посилання на Міністерство внутрішніх справ Єгипту та джерела безпеки.
Зокрема, четверо туристів були пораненні внаслідок нападу. Однак їхня національність не повідомляється. Постраждалих доправили до лікарні, в якому вони стані – наразі невідомо.
Зловмисника вже заарештували, його наразі допитуються, щоб визначити мотиви нападу.
У свою чергу Reuters повідомляє про шістьох постраждалих туристів. На жаль, імена постраждалих невідомі.
Нагадаємо, що в Єгипті бойовики обстріляли автобус із коптськими християнами, внаслідок чого загинули понад 20 людей.
Як відомо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.
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