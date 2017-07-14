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Двоє українців загинули внаслідок кривавого нападу в готелі Єгипту

Також постраждали четверо осіб
На курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі.
Двоє українців загинули внаслідок кривавого нападу в готелі Єгипту Фото: соціальні мережі

Внаслідок інциденту двоє українців загинули, ще декілька туристів отримали поранення, повідомляє The Тelegraph з посилання на Міністерство внутрішніх справ Єгипту та джерела безпеки.

Зокрема, четверо туристів були пораненні внаслідок нападу. Однак їхня національність не повідомляється. Постраждалих доправили до лікарні, в якому вони стані – наразі невідомо.

Зловмисника вже заарештували, його наразі допитуються, щоб визначити мотиви нападу.

У свою чергу Reuters повідомляє про шістьох постраждалих туристів. На жаль, імена постраждалих невідомі.

Нагадаємо, що в Єгипті бойовики обстріляли автобус із коптськими християнами, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.

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14 07 2017 17:36
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