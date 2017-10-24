Двоє українців зникли поблизу Ростова
Про зникнення українців розповіли друзі і родичі, пише ТСН.ua. Як повідомляється, зниклі 25-річний Олександр Бабинець і 28-річний Сергій Велєв.
Як розповіла мама Олександра Бабінця, хлопці подорожували автостопом у Грузію через Росію. Вони обидва були працівниками ресторанного бізнесу і їх цікавила грузинська кухня. Під час подорожі вони практично кожні три дні виходили на зв'язок.
Орієнтовно 30 вересня хлопці залишили Грузію, попрямувавши додому коротким шляхом - трасою Кавказ через Кабардино-Балкарію, Ставропольський і Краснодарський край Росії. За словами матері, вони планували повернутися в Україну так само, як виїжджали, - через Харківську область, проїхавши російський Бєлгород. Їхній шлях пролягав через Ростов-на-Дону.
Саме поблизу Ростова-на-Дону хлопці останній раз вийшли на зв'язок. Близько шостої години вечора 7 жовтня Олександр скинув мамі геолокацію. Це було останнє повідомлення.
Жінка повідомила, що звернулася до місцевої поліції та у посольство України в Росії.
Слідча Вікторія Данова, яка веде справу, повідомила, що наразі вони очікують на копію закордонного паспорта Олександра з райвідділу ДМС. Відтак вони зможуть подати хлопця у міжнародний розшук.
За словами слідчої, можна швидко встановити, де людина перетинала кордон. А далі інформація вже передається всім відділкам тієї країни, де перебувала людина, і правоохоронці перевіряють дані зниклого. Далі строки залежатимуть від того, як працюватимуть правоохоронні органи Росії.
Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.
Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області. Російська сторона пред'явила прикордонникам звинувачення.
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