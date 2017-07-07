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Двоє відпочивальників загинули на Херсонщині: на їх намет упав автомобіль

Водій виявив неуважність, перевищив швидкість і автомобіль з'їхав з дороги в обрив та впав на туристичний намет
У Генічеському районі Херсонської області сьогодні о 01:45 сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули двоє жителів міста Дніпро.
Двоє відпочивальників загинули на Херсонщині: на їх намет упав автомобіль Фото: facebook.com/khersonpolice.officialpage

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

За повідомленням, 32-річний житель одного із селищ району керував автомобілем Mitsubishi L 200 в стані алкогольного сп'яніння. На виїзді з Генічеська водій виявив неуважність, перевищив швидкість і автомобіль з'їхав з дороги в обрив та впав на туристичний намет.

У результаті ДТП загинули 31-річний чоловік і його 42-річна дружина, мешканці міста Дніпра. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Водія іномарки затримали, автомобіль перебуває на штрафмайданчику. Проводяться необхідні слідчі дії.

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07 07 2017 16:30
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