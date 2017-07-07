Двоє відпочивальників загинули на Херсонщині: на їх намет упав автомобіль

Водій виявив неуважність, перевищив швидкість і автомобіль з'їхав з дороги в обрив та впав на туристичний намет

У Генічеському районі Херсонської області сьогодні о 01:45 сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули двоє жителів міста Дніпро.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

За повідомленням, 32-річний житель одного із селищ району керував автомобілем Mitsubishi L 200 в стані алкогольного сп'яніння. На виїзді з Генічеська водій виявив неуважність, перевищив швидкість і автомобіль з'їхав з дороги в обрив та впав на туристичний намет.

У результаті ДТП загинули 31-річний чоловік і його 42-річна дружина, мешканці міста Дніпра. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Водія іномарки затримали, автомобіль перебуває на штрафмайданчику. Проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, в Мелітопольському районі на регульованому необлаштованому залізничному переїзді пасажирський поїзд № 232 сполученням "Генічеськ–Івано-Франківськ" зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП в автомобілі загинули 3 людей, з них одна дитина.

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