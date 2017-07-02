Доба в АТО: 29 ворожих обстрілів, двоє українських військових пораненні

За день у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 29 обстрілів. В результаті двоє бійців отримали поранення.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам'янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки також вів вогонь танк, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів терористи били по Талаківці і Гнутовому. Обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю також вогонь вів БТР противника.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новозванівку і Новоолександрівку.