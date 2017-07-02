Доба в АТО: 29 ворожих обстрілів, двоє українських військових пораненні
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам'янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки також вів вогонь танк, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів терористи били по Талаківці і Гнутовому. Обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю також вогонь вів БТР противника.
На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новозванівку і Новоолександрівку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: