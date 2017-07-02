Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 29 ворожих обстрілів, двоє українських військових пораненні

В районі Авдіївки по наших позиціях вів вогонь танк
За день у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 29 обстрілів. В результаті двоє бійців отримали поранення.
Доба в АТО: 29 ворожих обстрілів, двоє українських військових пораненні Фото:i.lb.ua

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам'янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки також вів вогонь танк, - повідомляє прес-центр АТО у  Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів терористи били по Талаківці і Гнутовому. Обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю також вогонь вів БТР противника.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новозванівку і Новоолександрівку.

Нагадаємо, Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2017 19:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat