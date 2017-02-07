Двоє військових ЗСУ загинули, підірвавшись на міні біля Пісків
"Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. Це сталося в районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на міні", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю, інформує "Українська правда".
Окрім того, ще троє військовослужбовців минулої доби дістали поранення і бойові травмування.
Мотузяник також повідомив, що найскладніша ситуація в суботу склалася на Маріупольському напрямку. Кількість снарядів, випущених по силах ЗСУ з боку ворога, перевищила 100.
Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 8 обстрілів, 5 із них з важкої зброї.
На Донецькому напрямку сталося 13 обстрілів, з яких 3 мінометних.
На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 4 рази.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО в результаті обстрілів позицій ЗСУ російсько-терористичними бандформуваннями загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення і один травми.
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