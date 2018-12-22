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Двоє з п'ятьох постраждалих на різдвяному ярмарку у Львові - в реанімації

У всіх - опіки обличчя, шиї, верхньої частини тулуба і верхніх кінцівок
У результаті вибуху газового балона на різдвяному ярмарку у Львові двоє людей з п'ятьох госпіталізованих опинилися в реанімації.
Двоє з п Фото: Твоє місто

"За медичною допомогою звернулися п'ять осіб: четверо доставлені у 8-му міську лікарню бригадою швидкої медичної допомоги і один звернулася самостійно. Всі п'ять осіб мають опіки різних частин тіла  -обличчя, шиї, верхньої частини тулуба і верхніх кінцівок. Дві людини госпіталізовані в реанімаційне відділення, у зв'язку з тяжкістю стану, і три людини госпіталізовані в опікове відділення", - розповів начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За його словами, двоє пацієнтів перебувають у важкому стані та потребують інтенсивної терапії в реанімаційному відділенні. Одному з постраждалих, який перебуває в реанімації, - 50 років. Вік інших постраждалих - 20-25 років.

"Всі четверо виконували якісь роботи і вони отримали виробничу травму. Про п'ятого постраждалого отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся. Він або допомагав гасити, або є працівником - інформації ще немає", - зазначив Зуб.

Він також додав, що прогнози щодо стану постраждалих робити наразі не можна, оскільки зона опіку, глибина та межі поширення опікового ураження ще не сформовані.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. До встановлення причин пожежі різдвяний ярмарок буде закритий.

 
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22 12 2018 17:27
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