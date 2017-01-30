Двоє загинули і понад 30 людей постраждали через крижаний шторм у Канаді

В регіоні розгорнуто 46 пунктів обігріву. Для надання допомоги населенню залучені військові

Дві людини загинули і понад 30 людей постраждали в канадській провінції Нью-Брансвік внаслідок крижаного шторму.

За інформацією прем'єр-міністра регіону Брайана Гелланта, у лікарні провінції звернулася 31 людина, - повідомляє телеканал CBC.

"У всіх, імовірно, отруєння чадним газом", — заявив він.

Прем'єр також сказав, що раніше через отруєння чадним газом у Нью-Брансвіку двоє людей загинули.

У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрики. Без електроенергії залишилися понад 26,5 тис. жителів провінції.

В регіоні розгорнуто 46 пунктів обігріву. Для надання допомоги населенню залучені військові.

Нагадаємо, невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек. В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.