Двоє загинули і понад 30 людей постраждали через крижаний шторм у Канаді
За інформацією прем'єр-міністра регіону Брайана Гелланта, у лікарні провінції звернулася 31 людина, - повідомляє телеканал CBC.
"У всіх, імовірно, отруєння чадним газом", — заявив він.
Прем'єр також сказав, що раніше через отруєння чадним газом у Нью-Брансвіку двоє людей загинули.
У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрики. Без електроенергії залишилися понад 26,5 тис. жителів провінції.
В регіоні розгорнуто 46 пунктів обігріву. Для надання допомоги населенню залучені військові.
Нагадаємо, невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек. В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.
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