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Двом мільйонам українців підвищили пенсії

З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій
Із 1 січня 2019 року військовослужбовці та особи, які досягли 65-літнього віку і мають великий трудовий стаж, отримуватимуть підвищені пенсії.
Двом мільйонам українців підвищили пенсії Фото: ukr.segodnya.ua

Відповідні підвищення передбачені законодавством, інформує прес-служба Пенсійного фонду.

Зокрема, з 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.

Також, з 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Законодавством передбачено, що розмір пенсії для таких осіб, не може бути нижчим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки показник заробітної плати з 1 січня збільшується до 4173 грн, то в цієї категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що підвищення пенсій, заплановане з 1 січня 2019 року, торкнеться близько 2 млн пенсіонерів.

Підвищення пенсій для інших категорій громадян буде здійснено з 1 березня 2019 року.

"Найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 мільйонів громадян, буде зроблений з 1 березня наступного року. Це буде осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат", – зазначав віце-прем’єр.

З його слів, розмір підвищення пенсій становитиме від 15% до 40%.

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01 01 2019 17:58
ТЕГИ: пенсії
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