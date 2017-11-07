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Двом російським прикордонникам висунули підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Прикордонників заарештовано
Двом російським прикордонникам, яких затримали на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області, повідомили про підозру.
Двом російським прикордонникам висунули підозру у посяганні на територіальну цілісність України Фото: facebook.com/V.O.Nazarenko

Затримані "виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду України, - повідомила прес-служба СБУ.

Їм висунули підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У вівторок Апеляційний суд Херсонської області обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що двох військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ РФ затримали в ніч на 30 червня. Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко заявляв, що вони причалили на човні до берега Перекопської затоки.

Російські прикордонники заявили, що виконували роль навчальних порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і так опинилися на материковій частині України.

Служба безпеки України від 3 липня відкрила кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність) стосовно затриманих російських прикордонників Аскара Кулуба та Володимира Кузнєцова.
 

 

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11 07 2017 20:22
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