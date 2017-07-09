Двох співробітниць маріупольського музею підозрюють у вивезення картин до Криму Вартість творів перевищує 1,3 млн доларів

Прокуратура АР Крим 7 вересня повідомила про підозру за ст.191 Кримінального кодексу двом співробітницям Маріупольського краєзнавчого музею. Вони звинувачуються в тому, що 2014 року допустили вивезення на окуповану територію Криму 52 картин Сімферопольського художнього музею.

Фото: ark.gp.gov.ua

Третій фігурант кримінального провадження перебуває на території Криму й отримає підозру про співучасть у злочині. Стаття 191 КК - розтрата майна - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Фото: ark.gp.gov.ua Зазначимо, що йдеться про твори художників XVIII-XIX століття, які належать Музейному фонду України. Напередодні окупації півострова картини були вивезені для показу в маріупольському художньому музеї імені А. Куїнджі на виставці "Російське та українське мистецтво кінця XVIII - початку XX століть". Вона мала працювати до кінця травня, але картини були достроково повернуті на півострів і зараз у руках окупаційної влади. Орієнтовна оцінна вартість картин станом на 20 березня 2014 року становила 1 млн 324 тис. доларів. Нагадаємо, Міністерство культури України обурене виставкою "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка триває у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію