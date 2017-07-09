Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двох співробітниць маріупольського музею підозрюють у вивезення картин до Криму

Вартість творів перевищує 1,3 млн доларів
Прокуратура АР Крим 7 вересня повідомила про підозру за ст.191 Кримінального кодексу двом співробітницям Маріупольського краєзнавчого музею. Вони звинувачуються в тому, що 2014 року допустили вивезення на окуповану територію Криму 52 картин Сімферопольського художнього музею.
Двох співробітниць маріупольського музею підозрюють у вивезення картин до Криму Фото: ark.gp.gov.ua

Третій фігурант кримінального провадження перебуває на території Криму й отримає підозру про співучасть у злочині.

Стаття 191 КК - розтрата майна - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Фото: ark.gp.gov.ua

Зазначимо, що йдеться про твори художників XVIII-XIX століття, які належать Музейному фонду України.

Напередодні окупації півострова картини були вивезені для показу в маріупольському художньому музеї імені А. Куїнджі на виставці "Російське та українське мистецтво кінця XVIII - початку XX століть". Вона мала працювати до кінця травня, але картини були достроково повернуті на півострів і зараз у руках окупаційної влади.

Орієнтовна оцінна вартість картин станом на 20 березня 2014 року становила 1 млн 324 тис. доларів.  

Нагадаємо, Міністерство культури України обурене виставкою "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка триває у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.