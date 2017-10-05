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Двом столичним податківцям-хабарникам загрожує 12 років тюрми

Вони разом із адвокатом вимагали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі (36 тис. дол. США) та отримали її частину (10 тис. дол. США)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі київських податківців.
Двом столичним податківцям-хабарникам загрожує 12 років тюрми Фото: ТАСС

"Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання 36 тис. дол. США неправомірної вигоди та одержання її частини двома податківцями м.Києва та адвокатом-посередником. Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб скеровано до суду", - йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, начальник Слідчого управління фінансових розслідувань та старший слідчий цього ж управління Державної податкової інспекції ГУ ДФС одного з районів столиці разом із адвокатом вимагали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі (36 тис. дол. США) та отримали її частину (10 тис. дол. США) від громадянина за сприяння у поверненні йому вилученого майна (шляхом визначення правової кваліфікації його дій у рамках кримінального провадження за статтею, яка не передбачає стягнення в дохід держави вилученого у нього та його близьких осіб майна).

У разі набрання чинності обвинувальним вироком суду зазначеним особам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Детективи НАБУ внесли відомості про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 березня 2016 року.

Нагадаємо, посадових осіб податкової інспекції одного з районів м.Києва та адвоката-посередника затримано 27 липня 2016 року за результатами низки обшуків, здійснених детективами НАБУ спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

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10 05 2017 15:53
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