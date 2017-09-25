Двом убитим поліцейським у Дніпрі встановили меморіал
"На місці, де загинули патрульні, тепер стоїть меморіал. Він має вигляд шеврона з їхніми іменами. Пам’ятний знак встановили за ініціативою небайдужих мешканців міста. Його автором став волонтер Володимир Нижник", – йдеться у повідомленні прес-служби патрульних Дніпра.
Фото: facebook.com/dnipropolice
Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.
Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.
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