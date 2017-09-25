Двом убитим поліцейським у Дніпрі встановили меморіал Його автором став волонтер Володимир Нижник

У Дніпрі відкрили пам’ятник патрульним поліцейським Ользі Макаренко та Артему Кутушеву, які рік тому загинули у перестрілці.

Фото: facebook.com/dnipropolice

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