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Двом убитим поліцейським у Дніпрі встановили меморіал

Його автором став волонтер Володимир Нижник
У Дніпрі відкрили пам’ятник патрульним поліцейським Ользі Макаренко та Артему Кутушеву, які рік тому загинули у перестрілці.
Двом убитим поліцейським у Дніпрі встановили меморіал Фото: facebook.com/dnipropolice

"На місці, де загинули патрульні, тепер стоїть меморіал. Він має вигляд шеврона з їхніми іменами. Пам’ятний знак встановили за ініціативою небайдужих мешканців міста. Його автором став волонтер Володимир Нижник", – йдеться у повідомленні прес-служби патрульних Дніпра.


Фото: facebook.com/dnipropolice

Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.

Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр ПугачовПравоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.

 

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25 09 2017 16:59
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