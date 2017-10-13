Двом журналістам з Іспанії знову дозволили перетинати український кордон
Про це повідомила речник відомства Олена Гітлянська.
Разом з тим, представник СБУ підкреслила, що при наявності законних підстав і в разі загрози нацбезпеці країни, відомство і далі буде ухвалювати обмежувальні заходи, в тому числі і по відношенню до журналістів.
Нагадаємо, наприкінці серпня прикордонники в аеропорту Київ відмовили у в'їзді в країну іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре. За даними ЗМІ, СБУ внесла в 2015 році журналістів в так званий чорний список, пояснивши, що вони є загрозою національній безпеці.
У свою чергу спікер СБУ Олена Гітлянська пояснила, що журналістів не пустили через антиукраїнську діяльність.
Згодом Україну прирівняли до країни з авторитарним режимом через видворення двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре
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