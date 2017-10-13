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Двом журналістам з Іспанії знову дозволили перетинати український кордон

В разі загрози нацбезпеці країни спецслужба вживатиме обмежувальних заходів
Служба безпеки відновила дозволи на роботу в Україні двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре.
Двом журналістам з Іспанії знову дозволили перетинати український кордон Фото: elperiodicoextremadura.com

Про це повідомила речник відомства Олена Гітлянська.

Разом з тим, представник СБУ підкреслила, що при наявності законних підстав і в разі загрози нацбезпеці країни, відомство і далі буде ухвалювати обмежувальні заходи, в тому числі і по відношенню до журналістів.

Нагадаємо, наприкінці серпня прикордонники в аеропорту Київ відмовили у в'їзді в країну іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре. За даними ЗМІ, СБУ внесла в 2015 році журналістів в так званий чорний список, пояснивши, що вони є загрозою національній безпеці.

У свою чергу спікер СБУ Олена Гітлянська пояснила, що журналістів не пустили через антиукраїнську діяльність.

Згодом Україну прирівняли до країни з авторитарним режимом через видворення двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре

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13 10 2017 11:48
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