Двом журналістам з Іспанії знову дозволили перетинати український кордон

Служба безпеки відновила дозволи на роботу в Україні двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре.

Про це повідомила речник відомства Олена Гітлянська.

Разом з тим, представник СБУ підкреслила, що при наявності законних підстав і в разі загрози нацбезпеці країни, відомство і далі буде ухвалювати обмежувальні заходи, в тому числі і по відношенню до журналістів.

Нагадаємо, наприкінці серпня прикордонники в аеропорту Київ відмовили у в'їзді в країну іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре. За даними ЗМІ, СБУ внесла в 2015 році журналістів в так званий чорний список, пояснивши, що вони є загрозою національній безпеці.

У свою чергу спікер СБУ Олена Гітлянська пояснила, що журналістів не пустили через антиукраїнську діяльність.

Згодом Україну прирівняли до країни з авторитарним режимом через видворення двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре