Дворазова олімпійська чемпіонка звинуватила свого тренера в зґвалтуваннях Кореянка Сім Сок Хі звинуватила тренера в сексуальному насильстві

Дворазова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 і Пхьончхана-2018, а також чотириразова чемпіонка світу в командних естафетах з шорт-треку Сім Сок Хі звинуватила свого тренера Чо Чже Бома в систематичних зґвалтуваннях.

Фото: EPA/UPG

У своїй заяві в поліцію 21-річна південнокореянка зізналася, що вперше її примусили до сексу у віці 17 років, і подібне насильство припинилося лише в 2018-му - перед домашньою Олімпіадою в Пхьончхані, повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на CNA. Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мероні повідомила про те, що її довгий час ґвалтував лікар національної збірної Ларрі Нассара.

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