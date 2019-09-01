Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Дворазова олімпійська чемпіонка звинуватила свого тренера в зґвалтуваннях

Кореянка Сім Сок Хі звинуватила тренера в сексуальному насильстві
Дворазова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 і Пхьончхана-2018, а також чотириразова чемпіонка світу в командних естафетах з шорт-треку Сім Сок Хі звинуватила свого тренера Чо Чже Бома в систематичних зґвалтуваннях.
Дворазова олімпійська чемпіонка звинуватила свого тренера в зґвалтуваннях Фото: EPA/UPG

У своїй заяві в поліцію 21-річна південнокореянка зізналася, що вперше її примусили до сексу у віці 17 років, і подібне насильство припинилося лише в 2018-му - перед домашньою Олімпіадою в Пхьончхані, повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на CNA.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мероні повідомила про те, що її довгий час ґвалтував лікар національної збірної Ларрі Нассара.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2019 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.