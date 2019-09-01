НОВИНИДворазова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 і Пхьончхана-2018, а також чотириразова чемпіонка світу в командних естафетах з шорт-треку Сім Сок Хі звинуватила свого тренера Чо Чже Бома в систематичних зґвалтуваннях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дворазова олімпійська чемпіонка звинуватила свого тренера в зґвалтуваннях
Кореянка Сім Сок Хі звинуватила тренера в сексуальному насильстві
Фото: EPA/UPG
У своїй заяві в поліцію 21-річна південнокореянка зізналася, що вперше її примусили до сексу у віці 17 років, і подібне насильство припинилося лише в 2018-му - перед домашньою Олімпіадою в Пхьончхані, повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на CNA.
Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мероні повідомила про те, що її довгий час ґвалтував лікар національної збірної Ларрі Нассара.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 01 2019 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.