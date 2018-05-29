Двостороння торгівля між Україною та Німеччиною зросла на 23%, - Порошенко

Двостороння торгівля між Україною та Німеччиною за минулий 2017 рік зросла майже на 23%.

"Можна сказати, що ми непогано попрацювали і в економіці. У нас минулого року величезне зростання двосторонньої торгівлі, вона зросла майже на 23%. Це є одним з рекордних показників серед багатьох країн, думаю, це є результатом запровадження Угоди про асоціацію, включно з повною та всеохоплючою зоною вільної торгівлі, коли й українські, і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки, і це веде до суттєвого зростання обсягів торгівлі, яка, як доповів перший віце-прем'єр українського уряду, сягає 8 млрд євро", - повідомив президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром за підсумками зустрічі. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Як відомо, сьогодні, 29 травня, президент Німеччини Штайнмаєр приїхав до Києва, де відбулася зустріч з Петром Порошенком. Політики особливу увагу приділили ситуації на Донбасі і питанню розміщення миротворчої місії ООН.

Нагадаємо, у першому кварталі 2018 року експорт українських товарів зріс на 10,3%, досягнувши $11,4 млн. Одночасно імпорт товарів в Україну зріс на 13,2%, склавши $12,6 млн.