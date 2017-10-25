Двоюрідний племінник Путіна володіє активами на $573 млн, - OCCRP

Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) і "Новая газета" опублікували розслідування про ще один "гаманець" президента Росії Володимира Путіна. Ним виявився 49-річний Михайло Шеломов, син двоюрідної сестри Путіна Любові Шеломової.

Він, за даними OCCRP, виявився володарем активів на $573 млн, йдеться на сайті центру. Причому про частину зареєстрованих на нього активів Шеломов має слабке уявлення. Він не з'являється на публічних фотографіях, про нього мало що відомо. Останні десять років працює провідним фахівцем у петербурзькій філії держкомпанії "Совкомфлот", яка займається транспортуванням нафти і нафтопродуктів. Зарплати там становлять близько 8400 доларів на рік.

Велика частина відомого статку Шеломова - петербурзька компанія "Акцепт", яка, своєю чергою, володіє акціями великих корпорацій, пов'язаних із людьми з найближчого оточення Путіна. Свою діяльність "Акцепт" веде з 2004 року і за цей час, за підрахунками OCCRP, вартість її активів перевищила півмільярда доларів.

Зокрема, "Акцепту" належить 50% компанії "Ігора драйв", яка займається будівництвом автогоночної траси поблизу Петербурга, недалеко від одного з улюблених гірськолижних курортів Путіна під назвою Ігора. Багато інвесторів, які вклали кошти в цей курорт, належать до найближчого оточення президента: це банк "Росія", головою якого є старий друг Путіна Юрій Ковальчук, і офшорна компанія, що належить Сергію Ролдугіну, ще одному "гаманцю" Путіна.

Ім'я віолончеліста Ролдугіна стало широко відомим у квітні 2016 року в зв'язку з "панамськими архівами". Виявилося, що через пов'язані з Ролдугіним фірми було переведено близько двох мільярдів доларів від держбанків і друзів Путіна братів Ротенбергів.

Ще один друг дитинства - це 64-річний Петро Колбін. Його статки оцінили щонайменше на суму $0,55 млрд. Колбіну належало 10% нафтотрейдера Gunvor, співзасновником якого був товариш Путіна нафтотрейдер Геннадій Тимченко, 25,1% акцій "Ямал СПГ" та інші активи.

"У російського президента безліч друзів і соратників, чиї особисті статки цілком зрозумілі: серед них нафтомагнати, керівники держкомпаній, політики й інші видатні діячі. Однак Шеломов, Ролдугін і Колбін - зовсім інша справа. Незважаючи на великі активи, найчастіше придбані через сумнівні схеми, вони їх не демонструють, живуть скромно і не звикли спілкуватися з журналістами. Всі ці особисті та сімейні зв'язки з президентом породжують очевидне запитання. Це гроші Путіна?", - наголошено в розслідуванні.