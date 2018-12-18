Диктант єдності-2018 без жодної помилки написала рекордна кількість людей
"Цього року 311 людей написали радіодиктант без жодної помилки — і це рекорд за всі 18 років існування радіодиктанту", - говориться в повідомленні на сайті "UA: суспільне мовлення"
Переможці отримають пам’ятні подарунки: книжки та сертифікати на захопливу екскурсію до Музею телебачення, розташованого в телецентрі "Олівець" (м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 42).
Всього радіодиктант написали та надіслали його на перевірку 32 799 людей.
При цьому ще 1004 людини припустилися однієї незначної помилки, наприклад, мають у тексті дрібну описку.
"З точки зору лінгвістики в більшості випадків - це і не помилка. Але якщо йдеться про мовний конкурс і роботи без жодної помилки, то перевіряльна комісія такі роботи розмежовувала", - відзначають організатори.
Найчастіше учасники помилялися в пунктуації.
Цього року на перевірку надійшли листи від учасників радіодиктанту з Великої Британії, Іспанії, Італії, Португалії, Чорногорії, Франції, Туреччини, ОАЕ, Лівану, Білорусі, Молдови, Польщі, Німеччини, ПАР, США та інших країн.
Додамо, 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови.
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