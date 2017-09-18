Диктаторські закони 16 січня: суд дозволив заочне розслідування щодо Андрія Пінчука

Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі розпочати заочне розслідування стосовно екс-депутата Верховної Ради від "Партії регіонів" Андрія Пінчука.

Про це сказано в ухвалі суду від 4 серпня. Пінчука підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу, інформує "Українська правда" з посиланням на "Українські новини".

Зокрема, правоохоронці підозрюють, що екс-депутат для отримання неправомірної вигоди підписав протокол засідання лічильної комісії Ради від 16 січня 2014 року, у яку було внесено свідомо неправдиві відомості про прийняття депутатами так званих диктаторських законів.

Пінчука оголосили у розшук 13 березня 2015 року. За інформацією Служби безпеки, він 22 лютого 2015 року виїхав на автомобілі за кордон через пункт пропуску "Краковець". На думку правоохоронців, це доводить, що Пінчук переховується від правосуддя більше 6 місяців, і є підстави розпочинати заочне розслідування.

Водночас захист підозрюваного надав суду відповідь Інтерполу, що Пінчук не перебуває у міжнародному розшуку.

Однак слідчий суддя прийняв рішення задовольнити клопотання ГПУ і дозволити заочне розслідування.

Як відомо, 16 січня 2014 року Рада "у ручному режимі" прийняла так звані диктаторські закони. Відповідно до них запроваджувалась цензура, в тому числі в інтернеті, обмежувались права людей на протест, заборонявся рух автоколон, незалежні громадські організації оголошувались іноземними агентами тощо.

У 2015 році суд задовольнив клопотання прокурора про затримання колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Андрія Пінчука та обрання йому міри запобіжного заходу.