Димінський не прибув на допит у справі про смертельну ДТП

Димінському вручили дві повістки на допит, друга - на п’ятницю

Бізнесмен Петро Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині.

"Він не прибув на допит, який був запланований на 10 ранку сьогодні", - розповів член колегії МВС Антон Геращенко, повідомляє "Українська правда".

Геращенко додав, що Димінському вручили дві повістки на допит, друга - на п’ятницю.

На запитання, що робитиме поліція, якщо Димінський вдруге не з’явиться на допит, Геращенко відповів:

"Тоді буде рішення слідчого про привід на допит", - сказав він, уточнивши, що в такому разі слідчий зможе застосувати силу, щоб в межах закону Димінський таки прибув на допит.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.