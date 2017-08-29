Димінський подав позов проти Насалика: хоче стягнути з нього $1,9 млн боргу і 4,3 млн грн відсотків

Бізнесмен, власник ФК "Карпати" Петро Димінський подав позов до Печерського районного суду Києва, в якому вимагає стягнути з міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика 1,889 млн доларів боргу та 4,261 млн гривень відсотків за договором позики.

Розгляд позову бізнесмена призначено на 1 листопада,

Димінський подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просив заарештувати все рухоме майно Насалика в межах ціни позову, зокрема автомобілі Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску, ВАЗ 21065 2001 року випуску, але йому було відмовлено, йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".

При цьому, раніше Печерський суд заарештував квартиру й житловий будинок Насалика за клопотанням Димінського.

За 2016 рік Насалик задекларував 1,2 млн гривень доходу, $450 тис, 140 тис євро і 1,4 млн грн готівкових коштів, а також $450 тис і 100 тис євро на банківських рахунках в Укргазбанку.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості депутата Насалика у квітні 2016 року.

У березні 2017 року прокуратура Києва відкрила справу проти Насалика за статтею "перешкоджання діяльності народного депутата".