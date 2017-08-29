Димінський подав позов проти Насалика: хоче стягнути з нього $1,9 млн боргу і 4,3 млн грн відсотків
Розгляд позову бізнесмена призначено на 1 листопада,
Димінський подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просив заарештувати все рухоме майно Насалика в межах ціни позову, зокрема автомобілі Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску, ВАЗ 21065 2001 року випуску, але йому було відмовлено, йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".
При цьому, раніше Печерський суд заарештував квартиру й житловий будинок Насалика за клопотанням Димінського.
За 2016 рік Насалик задекларував 1,2 млн гривень доходу, $450 тис, 140 тис євро і 1,4 млн грн готівкових коштів, а також $450 тис і 100 тис євро на банківських рахунках в Укргазбанку.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості депутата Насалика у квітні 2016 року.
У березні 2017 року прокуратура Києва відкрила справу проти Насалика за статтею "перешкоджання діяльності народного депутата".
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