Димінський звернувся до Інтерполу, щоб його не оголошували в розшук - поліція

Він поскаржився у комісію за прикладом всіх наших втікачів, щоб його не оголошували у розшук з виставленням червоної картки в інформаційній системі організації

Президента ФК "Карпати", бізнесмен Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, поскаржився у комісію Інтерполу, щоб його не оголошували у розшук в інформаційній системі організації.

Відповідні документи від Інтерполу надійшли начальнику департаменту Василю Неволі, повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Українська правда.

"Начальник департаменту Василь Неволя повідомив, що на адресу його підрозділу надійшли документи від комісії контролю за файлами центрального бюро Інтерполу про надання додаткової інформації у справі Димінського. Він поскаржився у комісію за прикладом всіх наших втікачів, щоб його не оголошували у розшук з виставленням червоної картки в інформаційній системі організації", - розповів Шевченко.

За його інформацією, Генеральна прокуратура надала весь пакет документів для оголошення підозрюваного Димінського у міжнародних розшук. Після цього він і поскаржився.

"Ми будемо надавати інформацію, що його підозра у здійсненні кримінального діяння не пов’язана з жодними політичними мотивами", - зазначив речник.

Нагадаємо, що Головне слідче управління Національної поліції 7 грудня повідомило про підозру бізнесменові Петру Димінському.

Згодом стало відомо, що Димінського, якого підозрюють у причетності до смертельної ДТП, оголосили в розшук.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці закрили кримінальне провадження стосовно охоронця бізнесмена Петра Димінського Андрія Борща за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.