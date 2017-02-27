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"Динамо" через безлади фанів заплатить €60 тис штрафу

У свою чергу, турецький клуб оштрафований на аналогічну суму
Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував київське "Динамо" на 60 тис. євро через заворушення, які вчинили вболівальники під час київського поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бешикташа".
"Динамо" через безлади фанів заплатить €60 тис штрафу Фото: dynamo.kiev.ua

У свою чергу, турецький клуб оштрафований на аналогічну суму. Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських асоціацій.

Звинувачення на адресу "Динамо" висунуті в зв'язку з заворушеннями на трибунах, використанням піротехніки, загородженням сходових проходів і недостатньою організацією безпеки на стадіоні.

Звинувачення на адресу "Бешикташа" пов'язані з заворушеннями на трибунах, псуванням майна та використанням піротехніки.

Матч Ліги чемпіонів УЄФА пройшов 6 грудня в Києві і завершився перемогою "Динамо" з рахунком 6:0.

Нагадаємо, в грудні минулого року УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та стамбульським "Бешикташем". У провину київському клубі ставляться: масові заворушення, використання піротехніки, блокування проходів між секторами і недостатня організація (відсутність поділу між уболівальниками двох команд).

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27 02 2017 21:25
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