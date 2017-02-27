"Динамо" через безлади фанів заплатить €60 тис штрафу
У свою чергу, турецький клуб оштрафований на аналогічну суму. Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських асоціацій.
Звинувачення на адресу "Динамо" висунуті в зв'язку з заворушеннями на трибунах, використанням піротехніки, загородженням сходових проходів і недостатньою організацією безпеки на стадіоні.
Звинувачення на адресу "Бешикташа" пов'язані з заворушеннями на трибунах, псуванням майна та використанням піротехніки.
Матч Ліги чемпіонів УЄФА пройшов 6 грудня в Києві і завершився перемогою "Динамо" з рахунком 6:0.
Нагадаємо, в грудні минулого року УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та стамбульським "Бешикташем". У провину київському клубі ставляться: масові заворушення, використання піротехніки, блокування проходів між секторами і недостатня організація (відсутність поділу між уболівальниками двох команд).
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