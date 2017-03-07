Динамо довелося замінити суперника в товариському матчі з міркувань безпеки

Матч київського Динамо проти нідерландського Утрехта в рамках тренувального збору в Австрії, запланований на 8 липня, скасовано.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Справа в тому, що в цей же день неподалік товариський матч проведе амстердамський Аякс. Місцевим правоохоронним органам стало відомо, що фанати Аякса і Утрехта домовлялися про вуличну бійку, тому для забезпечення безпеки місцева влада заборонила Утрехту проводити в цей день свій матч.

Динамо проведе товариський матч в запланований день, суперником київського клубу стане представник австрійської першої ліги, клуб Ваккер з Інсбрука.

Гра відбудеться о 16:00 в Йенбасі за київським часом.

Раніше стало відомо, що Динамо близьке до підписання захисника польського Леха Томаша Кендзьори.

Напередодні форвард Динамо Дьємерсі Мбокані приєднався до тренувального табору команди Олександра Хацкевича в Австрії, незважаючи на чутки про перехід.