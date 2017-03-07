Динамо довелося замінити суперника в товариському матчі з міркувань безпеки
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
Справа в тому, що в цей же день неподалік товариський матч проведе амстердамський Аякс. Місцевим правоохоронним органам стало відомо, що фанати Аякса і Утрехта домовлялися про вуличну бійку, тому для забезпечення безпеки місцева влада заборонила Утрехту проводити в цей день свій матч.
Динамо проведе товариський матч в запланований день, суперником київського клубу стане представник австрійської першої ліги, клуб Ваккер з Інсбрука.
Гра відбудеться о 16:00 в Йенбасі за київським часом.
Раніше стало відомо, що Динамо близьке до підписання захисника польського Леха Томаша Кендзьори.
Напередодні форвард Динамо Дьємерсі Мбокані приєднався до тренувального табору команди Олександра Хацкевича в Австрії, незважаючи на чутки про перехід.
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