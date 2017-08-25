"Динамо" і "Зоря" дізналися своїх суперників у груповому етапі Ліги Європи

У Монако 25 серпня відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги Європи. Україна в ньому представлена двома командами - віце-чемпіоном київським "Динамо" та бронзовим призером "Зорею".

Кияни потрапили до групи B з "Янг Бойз" (2 місце у Швейцарії), "Партизаном" (1 місце в Сербії) і "Шкендербеу" (3 місце в Албанії).

"Динамо" і "Янг Бойз" грали в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, і за підсумками двох матчів далі пройшли швейцарці. У раунді плей-офф вони зазнали поразки від московського ЦСКА.

"Зоря" зіграє в групі J з "Атлетиком" із Більбао (7 місце в Іспанії), "Гертою" (6 місце в Німеччині) і "Естерсундом" (8 місце у Швеції).

На груповій стадії Ліги Європи грають 22 переможці раунду плей-офф (серед них "Динамо"), десять тих, хто програв у раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА і 16 команд, які потрапили в груповий етап безпосередньо (серед них "Зоря"). Клуби з однієї національної асоціації розводяться по різних групах.

По дві найкращі команди кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, куди також потраплять вісім володарів третіх місць у групах Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 11 грудня в Ньоні.

Напередодні відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, де грає "Шахтар". Він потрапив до однієї групи з "Манчестер Сіті", "Наполі" і "Феєнордом".

Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 УЄФА змінить схему розподілу доходів єврокубках: додасться 4-й показник. Це позитивно вплине на прибуток українських клубів. У Лізі Чемпіонів вплив клубного коефіцієнта становитиме 30% від загальної суми розподілу грошей від УЄФА, у Лізі Європи - 15.