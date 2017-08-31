"Динамо" купило 19-річного грузинського захисника

Лочошвілі за минулий і поточний сезони провів 22 матчі у складі першої команди "Динамо" (Тбілісі)

Київське "Динамо" підписало контракт із 19-річним грузинським захисником Лукою Лочошвілі.

Лочошвілі народився 29 травня 1998 року в Тбілісі. Він є вихованцем тбіліського "Динамо". На дорослому рівні дебютував 18 листопада 2016 року в домашньому матчі чемпіонату Грузії проти тбіліського "Локомотива" (4:0), інформує офіційний сайт киян.

Загалом за минулий і поточний сезони провів 22 матчі у складі першої команди "Динамо" (Тбілісі) та відзначився одним голом.

Викликався до юнацьких та молодіжної збірних Грузії. Має досвід виступів у Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, що провідний гравець київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко перейшов в "Боруссію" з Дортмунда (Німеччина).