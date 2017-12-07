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"Динамо" купило польського захисника

Приблизна сума трансферу 1,5 млн євро
Польський захисник Томаш Кендзьора офіційно став гравцем київського "Динамо".
"Динамо" купило польського захисника Томаш Кендзьора. Фото: fcdynamo.kiev.ua

23-річний польський захисник Томаш Кендзьора підписав контракт з "Динамо". Угода розрахована на 4 роки, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Томаш Кендзьора виступав за польський "Лех", за який відіграв 5 сезонів. Сума трансферу не розголошується, але, за неофіційною інформацією, перехід Кендзьори оцінюється в 1,5 млн євро.

Кендзьора виступав за збірні Польщі U-16, U-17, U-18, U-19 та U-21. У складі молодіжної збірної правий захисник зіграв 17 матчів та брав участь у чемпіонаті Європи-2017 U-21.

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Польський новачок "Динамо" також встиг прокоментував свій перехід у київський клуб.

"Спасибі "Леху" за прекрасні роки, які були повними успіху та великих спогадів. Я пережив там найбільші моменти в моєму житті, і, можливо, одного разу повернуся, бо хочу виграти Кубок Польщі.

Тепер пора почати новий етап в кар'єрі. Я дуже радий, що у мене з'явилася можливість пограти в такому клубі, як київське "Динамо". Я зроблю все, щоб підсилити команду і стати кращим гравцем. Цей клуб – велика надія для мене, я буду віддаватися на всі 100%, постараюся нікого не розчарувати і швидко стати важливим гравцем для Києва.

Ще з дитинства я мріяв про те, що зможу колись пограти в Лізі чемпіонів. Тепер ця мрія може здійснитися. Звичайно, тільки від мене залежить, чи досягну я успіху, але впевнений, що буду старанно для цього працювати. Я вірю, що ми з Динамо досягнемо великого успіху в цьому сезоні", – цитує Кендзьору сторінка агентства F-MG на Facebook, повідомляє "Футбол 24".

Нагадаємо, що турецький клуб "Галатасарай" розкрив деталі трансферу марокканця Юнеса Беланда з київського "Динамо" і розповів про умови контракту гравця.

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12 07 2017 14:40
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