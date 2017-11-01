Динамо Київ відкликав позов до НБУ та ПриватБанку

ФК "Динамо" через суд вимагав скасувати рішення комісії Нацбанк, в зв'язку з яким були списані кошти клубу

Футбольний клуб "Динамо" 28 грудня 2016 року подав прохання про відкликання позовних вимог до НБУ, ФГВФО і тимчасового адміністратора Приватбанку Наталії Соловйової.

29 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив це прохання про відкликання позову, - пише Finclub.

Відзначимо, що 28 грудня 2016 року ФК "Динамо" через суд вимагав скасувати рішення комісії Нацбанку від 13 грудня 2016 року, яким клуб було визнано пов'язаною особою з націоналізованим ПриватБанком, в зв'язку з чим були списані кошти клубу.

Крім того, "Динамо" вимагало визнати протиправним і скасувати наказ тимчасового адміністратора ПриватБанку Наталії Соловйової від 20 грудня №22 в частині, яка стосується прав та інтересів "Динамо Київ".

Також прийняти рішення щодо зупинення/блокування/припинення або іншого обмеження видаткових готівки і/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентським чи іншими рахунками в ПриватБанку.

Засідання у цій справі мало б відбутися 19 січня 2017 року.

"Динамо" продовжує працювати з ПриватБанком в звичайному режимі. Ніяких проблем з обслуговуванням рахунків не було, якщо не брати до уваги кількох перших днів після оголошення про націоналізацію ПриватБанку. Наголошуємо, що ФК "Динамо" (Київ) має повне і взаємне розуміння з усіх питань як з адміністрацією ПриватБанку, так і з керівництвом НБУ", - стверджують в футбольному клубі.

Раніше IPress.ua повідомив, що серед головних постраждалих від примусового списання депозитів у ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси, яким підконтрольне "Динамо" (Київ). Їх втрати від списання оцінили в 200-300 млн дол.