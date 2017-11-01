Динамо Київ відкликав позов до НБУ та ПриватБанку
29 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив це прохання про відкликання позову, - пише Finclub.
Відзначимо, що 28 грудня 2016 року ФК "Динамо" через суд вимагав скасувати рішення комісії Нацбанку від 13 грудня 2016 року, яким клуб було визнано пов'язаною особою з націоналізованим ПриватБанком, в зв'язку з чим були списані кошти клубу.
Крім того, "Динамо" вимагало визнати протиправним і скасувати наказ тимчасового адміністратора ПриватБанку Наталії Соловйової від 20 грудня №22 в частині, яка стосується прав та інтересів "Динамо Київ".
Також прийняти рішення щодо зупинення/блокування/припинення або іншого обмеження видаткових готівки і/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентським чи іншими рахунками в ПриватБанку.
Засідання у цій справі мало б відбутися 19 січня 2017 року.
"Динамо" продовжує працювати з ПриватБанком в звичайному режимі. Ніяких проблем з обслуговуванням рахунків не було, якщо не брати до уваги кількох перших днів після оголошення про націоналізацію ПриватБанку. Наголошуємо, що ФК "Динамо" (Київ) має повне і взаємне розуміння з усіх питань як з адміністрацією ПриватБанку, так і з керівництвом НБУ", - стверджують в футбольному клубі.
Раніше IPress.ua повідомив, що серед головних постраждалих від примусового списання депозитів у ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси, яким підконтрольне "Динамо" (Київ). Їх втрати від списання оцінили в 200-300 млн дол.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: