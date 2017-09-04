"Динамо" обіграло "Олімпік" у завершальному матчі серед клубів Прем'єр-ліги

Футболісти київського "Динамо" перемогли в неділю донецький "Олімпік" (4:0) у завершальному матчі 24-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" забили Артем Беседін (21-а хвилина), Андрій Ярмоленко (26, 65) та Денис Гармаш (51), повідомляє Укрінформ.

"Шахтар" сьогодні зазнав першої поразки у нинішній першості. У Харкові "гірники" поступилися одеському "Чорноморцю" – 1:2. Щоправда, на 27-й хвилині Бернард вивів донеччан уперед. Та потім на 37-й Олександр Андрієвський зрівняв результат, а на 68-й бразильський форвард Еліас приніс перемогу "морякам".

"Карпати" та "Дніпро" зіграли на "Арені-Львів" у результативну нічию – 2:2. Дубль у цій грі зробив дніпровець Артем Довбик – на 50-й та 64-й хвилинах. Ще один м'яч у власні ворота забив захисник "Дніпра" Олександр Сваток (39). У "Карпат" відзначився Ігор Худоб'як (68).

У грі "Олександрія" та луганська "Зоря" м'ячів не забивали.

Нагадаємо, президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий обговорити з Сергієм Ребровим його новий контракт у якості головного тренера команди.

Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Громов став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував київське "Динамо" на 60 тис. євро через заворушення, які вчинили вболівальники під час київського поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бешикташа".