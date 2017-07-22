"Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі чемпіонату України

Футболісти київського "Динамо" здобули у суботу, 22 липня, у Харкові перемогу над донецьким "Шахтарем" (1:0) у центральному поєдинку 2-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'яч забив Дьємерсі Мбокані. Після навісу Дениса Гармаша у штрафний майданчик конголезький легіонер киян головою відправив м'яч у кут воріт, повідомляє Укрінформ.

Зустріч обслуговував у якості головного арбітра Юрій Можаровський зі Львова. Йому допомагали асистенти Андрій Скрипка (Кіровоград) та Олег Плужник (Харків).

Цей матч був 54-м для "Шахтаря" і "Динамо" у чемпіонатах України. Тепер статистика зустрічей така: 21 перемога "Динамо", 14 нічиїх, 19 перемог "Шахтаря", різниця м'ячів – 71:66 на користь киян.

У суботу відбулися ще два поєдинки. Кам'янська "Сталь" також виграла свій другий матч поспіль. Тепер команда перемогла в Одесі "Чорноморець" – 1:0. Гол на рахунку Ореста Кузика (74-та хвилина).

У паралельному матчі на "Арені Львів" рівненський "Верес" та ФК "Олександрія" м'ячів не забивали – 0:0.

У другий ігровий день туру в неділю, 23 липня, львівські "Карпати" прийматимуть на стадіоні "Україна" полтавську "Ворсклу" (початок о 17:00, транслює телеканал "2+2"), "Зірка" у Кропивницькому протистоятиме донецькому "Олімпіку" (19:30, "Футбол 1"), а луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зустрінеться з ФК "Маріуполь" (19:30, "2+2").

Турнірне становище команд: "Динамо" – 6 очок, "Сталь" – 6, "Шахтар" – 3, "Олімпік" – 3, "Верес" – 2, "Зірка" – 1, "Карпати" – 1,"Маріуполь" – 1, "Олександрія" – 1, "Чорноморець" – 0, "Зоря" – 0, "Ворскла" – 0.

Нагадаємо, 15 липня донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України із рахунком 2:0.