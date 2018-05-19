"Динамо" обіграло "Шахтар" в останньому турі чемпіонату України

Голи забили: Бен'ямін Вербич (16) – у "Динамо"; Марлос (23, з пенальті) – у "Шахтаря", повідомляє "Укрінформ".

Ще один м'яч на 55-й хвилині у власні ворота відправив захисник "Шахтаря" Давид Хочолава.

Турнірне становище:

"Шахтар" – 75 очок (після 32-х ігор), "Динамо" – 73 (32), "Ворскла" – 46 (31), "Зоря" – 43 (31), "Маріуполь" – 38 (31), "Верес" – 34 (31);

"Олександрія" – 45 (32), "Карпати" – 37 (32), "Олімпік" – 36 (32), "Зірка" – 31 (32), "Чорноморець" – 29 (32), "Сталь" – 26 (32).

Нагадаємо, футболісти донецького "Шахтаря" обіграли в середу, 9 травня, київське "Динамо" (2:0) у фіналі Кубка України сезону-2017/2018.