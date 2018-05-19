СПОРТ НОВИНИКиївське "Динамо" в матчі 32 туру Прем'єр-Ліги переграло донецький "Шахтар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" обіграло "Шахтар" в останньому турі чемпіонату України
Рахунок матчу – 2:1
Фото: ukrinform.ua
Голи забили: Бен'ямін Вербич (16) – у "Динамо"; Марлос (23, з пенальті) – у "Шахтаря", повідомляє "Укрінформ".
Ще один м'яч на 55-й хвилині у власні ворота відправив захисник "Шахтаря" Давид Хочолава.
Турнірне становище:
- "Шахтар" – 75 очок (після 32-х ігор), "Динамо" – 73 (32), "Ворскла" – 46 (31), "Зоря" – 43 (31), "Маріуполь" – 38 (31), "Верес" – 34 (31);
- "Олександрія" – 45 (32), "Карпати" – 37 (32), "Олімпік" – 36 (32), "Зірка" – 31 (32), "Чорноморець" – 29 (32), "Сталь" – 26 (32).
Нагадаємо, футболісти донецького "Шахтаря" обіграли в середу, 9 травня, київське "Динамо" (2:0) у фіналі Кубка України сезону-2017/2018.
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