Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Динамо офіційно оголосило про перехід захисника збірної Хорватії

Йосип Піварич офіційно став гравцем київського Динамо
Київське Динамо офіційно оголосило про трансфер захисника загребського Динамо і збірної Хорватії Йосипа Піварича.
Динамо офіційно оголосило про перехід захисника збірної Хорватії Йосип Піварич Фото: dk.ua

Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", хорват підписав контракт на три роки. У складі Динамо Піварич виступатиме під 23-м номером.

Напередодні директор загребського Динамо Томіслав Свєтіна заявив про те, що перехід захисника клубу Йосипа Піварича в Динамо Київ відбудеться в "незабаром".

Раніше стало відомо, що київський клуб підпише захисника збірної Хорватії за два мільйони євро.

Днями з'явилася інформація, що Динамо домовилося про трансфер лівого захисника загребського колективу.

Повідомлялося, що 28-річний футболіст знаходиться в українській столиці, де 7 серпня має пройти медогляд в київському клубі.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2017 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.