Динамо офіційно оголосило про перехід захисника збірної Хорватії

Київське Динамо офіційно оголосило про трансфер захисника загребського Динамо і збірної Хорватії Йосипа Піварича.

Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", хорват підписав контракт на три роки. У складі Динамо Піварич виступатиме під 23-м номером.

Напередодні директор загребського Динамо Томіслав Свєтіна заявив про те, що перехід захисника клубу Йосипа Піварича в Динамо Київ відбудеться в "незабаром".

Раніше стало відомо, що київський клуб підпише захисника збірної Хорватії за два мільйони євро.

Днями з'явилася інформація, що Динамо домовилося про трансфер лівого захисника загребського колективу.

Повідомлялося, що 28-річний футболіст знаходиться в українській столиці, де 7 серпня має пройти медогляд в київському клубі.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".