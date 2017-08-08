Динамо офіційно оголосило про перехід захисника збірної Хорватії
Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", хорват підписав контракт на три роки. У складі Динамо Піварич виступатиме під 23-м номером.
Напередодні директор загребського Динамо Томіслав Свєтіна заявив про те, що перехід захисника клубу Йосипа Піварича в Динамо Київ відбудеться в "незабаром".
Раніше стало відомо, що київський клуб підпише захисника збірної Хорватії за два мільйони євро.
Днями з'явилася інформація, що Динамо домовилося про трансфер лівого захисника загребського колективу.
Повідомлялося, що 28-річний футболіст знаходиться в українській столиці, де 7 серпня має пройти медогляд в київському клубі.
Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".
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