Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Динамо" отримало жорстке покарання за поведінку фанатів на грі з "Шахтарем"

Наступний домашній матч кияни проведуть без вболівальників
Київське Динамо поплатилося за перформанс власних фантів "100% білий" на матчі з "Шахтарем" в рамках 26 туру УПЛ.
"Динамо" отримало жорстке покарання за поведінку фанатів на грі з "Шахтарем" Фото: champion.com.ua

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) покарав "Динамо" одним домашнім матчем без глядачів на НСК "Олімпійський" і серйозним грошовим штрафом, інформує "Футбол 24".

Київський клуб отримав покарання за поведінку вболівальників та недоліки в організації матчу "Динамо" – "Шахтар".

Донецький "Шахтар" за підсумками цього матчу також був оштрафований через незадовільну поведінку власних фанатів.

Нагадаємо, що акція київських ультрас під час матчу "Динамо" – "Шахтар" мала світовий розголос. На фанатській трибуні сфотографували молодиків в одязі Ку-клукс-клану зі свастикою.

Окрім того, верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернув увагу на прояв расизму та неонацизму під час матчу УПЛ "Динамо" - "Шахтар".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.