"Динамо" отримало жорстке покарання за поведінку фанатів на грі з "Шахтарем"

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) покарав "Динамо" одним домашнім матчем без глядачів на НСК "Олімпійський" і серйозним грошовим штрафом, інформує "Футбол 24".

Київський клуб отримав покарання за поведінку вболівальників та недоліки в організації матчу "Динамо" – "Шахтар".

Донецький "Шахтар" за підсумками цього матчу також був оштрафований через незадовільну поведінку власних фанатів.

Нагадаємо, що акція київських ультрас під час матчу "Динамо" – "Шахтар" мала світовий розголос. На фанатській трибуні сфотографували молодиків в одязі Ку-клукс-клану зі свастикою.

Окрім того, верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернув увагу на прояв расизму та неонацизму під час матчу УПЛ "Динамо" - "Шахтар".