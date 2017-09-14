Динамо перемогло Скендербеу на старті групового етапу Ліги Європи

Динамо здобуло три очки в першому турі групового етапу Ліги Європи

У першому турі групового етапу Ліги Європи Динамо з рахунком 3:1 на своєму полі переграло албанський Скендербеу.

Господарі з перших хвилин почали нагнітати обстановку біля чужих воріт і втратили відразу кілька моментів у першому таймі. Відзначитися щонайменше могли Денис Гармаш, Домагой Віда та Дьємерсі Мбокані, проте не використали свої можливості.

Тим більш несподіваним виявилося взяття воріт українського колективу. Новачок Скендербеу Джерджи Музака використовував вільну зону в центрі оборони Динамо і точно пробив з-за меж штрафного.

Вирішальне значення мала заміна, яку в перерві провів Олександр Хацкевич, коли замість Гармаша на поле з'явився Жуніор Мораес. Саме він провів другий гол київської команди, замкнувши дальню стійку після прострілу Дерліса Гонсалеса. А спершу рахунок зрівняв Сергій Сидорчук - півзахиснику вдався красивий удар здалеку точно в ціль. Обидва м'ячі були забиті в інтервалі трьох хвилин.

На 64-й хвилині Динамо отримало можливість збільшити свою перевагу після призначеного арбітром пенальті за фол проти Тамаша Кадара. Мбокані результативно виконав вирок.

У час, що залишився, господарі контролювали хід матчу й впевнено довели його до перемоги.

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі" у якому переміг італійську команду.