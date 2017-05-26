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"Динамо" перервало серію невдач у матчах з "Шахтарем"

Кияни не перемагали принципового суперника в чемпіонаті України з 2014 року
Київське "Динамо" у Харкові в рамках 31 туру чемпіонату України перемогло донецький "Шахтар".
"Динамо" перервало серію невдач у матчах з "Шахтарем" Фото: shakhtar.com

Дебютний гол у матчі, скориставшись невдалими діями захисників, на 20-ій хвилині забив Денис Гармаш. Проте нападник господарів Алан Патрік через дві хвилини відновив паритет. Відтак, на перерву команди пійшли за рахунку 1:1.

У другому таймі гості знову вийшли вперед. Сергій Сидорчук заробив пенальті, а Ярмоленко його чітко реалізував. Та не минуло й шести хвилин, як бразилець Дентінью знову зрівняв рахунок перегравши Максима Коваля.

Та все ж вирішальну крапку в поєдинку поставив той же Ярмоленко. На 72-ій хвилині він з близької відстані ростріляв голкіпера "Шахтаря" Микиту Шевченка та встановив рахунок 2:3.

"Шахтар" - "Динамо" - 2:3
Голи: Алан Патрік, 23, Дентінью, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52, 72

Варто відзначити, що "Динамо" не вигравало в "Шахтаря" в рамках чемпіонату України з 5-го жовтня 2014 року. За цей час чотири рази виграв "Шахтар", а двічі було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що 17 травня донецький "Шахтар" у Харкові переміг "Динамо" у фінальному матчі Кубка України.

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26 05 2017 21:55
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