СПОРТ НОВИНИКерівництво київського "Динамо" досягло угоди з нідерландським футбольним клубом "Віллемом II" про трансфер 26-річного форварда Франа Соля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" підписало іспанського форварда Соля
Фран Соль уклав контракт з київським клубом на п'ять років
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Іспанець підписав контракт на п'ять років, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
У "Динамо" Соль гратиме під дев'ятим номером. Відзначимо, раніше під цим номером виступав Микола Морозюк, якого, своєю чергою, віддали в оренду турецькому "Різеспору".
Раніше з'явилася інформація, що керівництво "Віллема ІІ" відхилило пропозицію "Динамо" в розмірі 3,25 млн євро за трансфер Соля.
Нагадаємо, що чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.
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17 01 2019 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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