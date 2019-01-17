"Динамо" підписало іспанського форварда Соля

Фран Соль уклав контракт з київським клубом на п'ять років

Керівництво київського "Динамо" досягло угоди з нідерландським футбольним клубом "Віллемом II" про трансфер 26-річного форварда Франа Соля.

Іспанець підписав контракт на п'ять років, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

У "Динамо" Соль гратиме під дев'ятим номером. Відзначимо, раніше під цим номером виступав Микола Морозюк, якого, своєю чергою, віддали в оренду турецькому "Різеспору".

Раніше з'явилася інформація, що керівництво "Віллема ІІ" відхилило пропозицію "Динамо" в розмірі 3,25 млн євро за трансфер Соля.

Нагадаємо, що чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.