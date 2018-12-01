"Динамо" підписало контракт із капітаном збірної Ротанем
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону.
Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди біло-синіх напередодні сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 м’ячів), 8 матчів у єврокубках (2 м’ячі), а також 8 матчів у рамках розіграшу Кубка України (1 гол).
Разом із Ротанем "Динамо" здобуло одне чемпіонство, два Кубка України і два Суперкубка України.
Цього сезону Ротань зіграв за "Славію" у різних турнірах 14 матчів.
Команда із Праги на зимову перерву у чемпіонаті Чехії пішла на 2 місці з 14-очковим відставанням від лідера - "Вікторії".
"Славія" невдало виступила на груповому раунді Ліги Європи та не змогла вийти до плей-офф, програвши у вирішальному матчі "Астані" з Казахстану. За клуб із Праги грає ще один футболіст збірної України - захисник Едуард Соболь.
Більшу частину кар'єри Ротань провів у "Дніпрі", дебютував у клубі у 2003 році, а залишив його влітку 2017.
За збірну України Руслан Ротань зіграв 98 матчів та забив 8 голів.
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