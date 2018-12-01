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"Динамо" підписало контракт із капітаном збірної Ротанем

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону
ФК "Динамо" (Київ) підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем
"Динамо" підписало контракт із капітаном збірної Ротанем

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону.

Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди біло-синіх напередодні сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 м’ячів), 8 матчів у єврокубках (2 м’ячі), а також 8 матчів у рамках розіграшу Кубка України (1 гол).

Разом із Ротанем "Динамо" здобуло одне чемпіонство, два Кубка України і два Суперкубка України.

Цього сезону Ротань зіграв за "Славію" у різних турнірах 14 матчів.

Команда із Праги на зимову перерву у чемпіонаті Чехії пішла на 2 місці з 14-очковим відставанням від лідера - "Вікторії".

"Славія" невдало виступила на груповому раунді Ліги Європи та не змогла вийти до плей-офф, програвши у вирішальному матчі "Астані" з Казахстану. За клуб із Праги грає ще один футболіст збірної України - захисник Едуард Соболь.

Більшу частину кар'єри Ротань провів у "Дніпрі", дебютував у клубі у 2003 році, а залишив його влітку 2017.

За збірну України Руслан Ротань зіграв 98 матчів та забив 8 голів.

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12 01 2018 20:57
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