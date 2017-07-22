"Динамо" покинув португальський легіонер Антунеш

Португальський захисник київського "Динамо" Віторіну Антунеш продовжить кар'єру в іспанському чемпіонаті.

Антунеш перейшов з "Динамо" в "Хетафе" на правах оренди. Португалець уклав з представником Ла Ліги однорічний контракт. "Хетафе" зможе викупити Віторіну після завершення терміну орендної угоди, інформує сайт "Динамо".

Жодних фінансових деталей переходу іспанці не оприлюднюють, однак раніше в ЗМІ була інформація, що за оренду португальця Хетафе заплатить 500 тисяч євро, а влітку 2018 року іспанський клуб матиме право викупу Антунеша за 2,5 млн євро.

Відзначимо, що Антунеш приєднався до "біло-синіх" в лютому 2015-го. За цей час лівий захисник провів за Динамо 66 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.

У свою чергу за підсумками минулого сезону "Хетафе" вийшов у Прімеру, де Віторіну має досвід виступів за "Малагу".

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Нагадаємо, що польський захисник Томаш Кендзьора офіційно став гравцем київського "Динамо".