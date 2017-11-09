"Динамо" понесло іміджеві втрати, які конвертуються у фінансові, - віце-президент "Маріуполя"

Віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін прокоментував рішення КДК ФФУ щодо матчу 7 туру УПЛ проти "Динамо".

"Друзі, у зв'язку з прийнятим КДК рішенням щодо ініційованого не нами горезвісного "Маріупольському питання" хочу висловити свою персональну позицію. Чи радий я здобутим трьом очкам за рахунок технічної поразки киян? Відповідаю абсолютно чесно – ні, наш Клуб прагне доводити свій професіоналізм на футбольному полі, але ніяк не в кабінетах і підкилимних інтригах. Єдине відчуття, що виникло у мене після оголошення вердикту КДК – це полегшення. Полегшення від того, що тобі і твоїй команді однодумців вже не треба доводити очевидні для всіх жителів Маріуполя факти, а саме:

1. Тема безпеки глядачів і спортсменів для нас була і буде головною, на жаль, але до цього спонукає наша географічна близькість до лінії зіткнення. Від нас не обов'язково вимагати листи та інші "залізобетонні гарантії", ми і так самі разом з силовиками-партнерами будемо робити все можливе для мінімізації всіх ризиків;

2. Місто охороняється найкращими в Україні професіоналами (Нацполіція, СБУ, ЗСУ), які постійно знаходяться в режимі підвищеної бойової готовності;

3. Маріуполь прагне до мирного і щасливого життя в складі єдиної України, тому його категорично не можна дискримінувати за принципом "А до вас ракети можуть долетіти!";

4. Маріуполь чекав і готувався гаряче і з любов'ю зустріти гранда українського футболу.

Маріуполь, швидше за все, вимагатиме від "Динамо" гарантій безпеки щодо проведення матчу в Києві.

Але також у мене до цих пір залишилося і відчуття якоїсь штучності ситуації. Чому наші опоненти обрали саме наше місто і наш клуб як об'єкт для своєї інформаційної атаки? На жаль, але я так і не маю відповіді на класичне запитання, що задається ще з часів стародавнього Риму – Cui prodest (Кому вигідно)?

Чи вигідний був Маріупольгейт найтитулованішому клубу України? Абсолютно впевнений, що ні.

Подумайте самі, які іміджеві втрати понесло Динамо-Київ з моменту його ініціювання, налаштувавши проти себе практично всю футбольну Україну. Але ж незабаром ці іміджеві втрати конвертуються в фінансові: втрата доходів матчевого дня через відтік глядачів з трибун домашнього стадіону, зниження комерційних доходів через втрату ключових наявних спонсорів і відмова потенційних спонсорів, які дорожать своєю репутацією.

І прораховувався даний очевидний сценарій аналітиками середньої руки на "раз-два-три", невже в ДК немає таких? Або просто не вистачило сміливості озвучити альтернативну генеральної лінії партії точку зору? Побоялися що вас звільнять? Так вас і так звільнять, коли фінансовий директор ДК покладе на стіл ІМС фінансове зведення за сезон 2017-2018. Тільки приводом звільнення вже буде "Чому не переконали, раз це передбачали?", Ось і вся різниця.

Дорогі наші партнери з "Динамо" Київ. Я дуже розраховую, що прийняте рішення КДК дозволить нам всім поставити фінальну крапку в цьому процесі, який не прикрашає український футбол.

Як я і обіцяв Олексію Олександровичу Михайличенку, наш Клуб докладе всіх зусиль для того, щоб надати київському гранду можливість реабілітуватися перед маріупольської публікою. Ми за підсумками першого етапу Чемпіонату УПЛ 2017-2018 постараємося вийти до першої шістки, ви ж приїдете до нас без жодних скандалів і ексцесів.

Теплу азовську гостинність гарантуємо! Ігоре Михайловичу, домовилися? Настала пора зарити сокиру інформаційної війни і припинити скандал, який дискредитує всю українську Прем'єр-лігу", – написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що КДК ФФУ прийняв рішення зарахувати київському "Динамо" за неявку на матч у Маріуполі технічну поразку.

Наразі ніхто з представників "Динамо" не коментував рішення КДК. Швидше за все, київський клуб подасть апеляцію, яку КДК також відхилить. Відтак, свою правоту кияни спробують відстояти в міжнародних судах. Зважаючи на те, що раніше УЄФА та ФІФА забороняв проводити матчі в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі, то перемога "Динамо" є надзвичайно реальною.