"Динамо" програло ФФУ справу у CAS, - ЗМІ
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення у "справі Маріуполя" на користь ФФУ, повідомив "Футбол 24" генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.
У резолютивній частині рішення CAS вказано, що у позові київського Динамо відмовлено повністю та залишено у силі рішення Апеляційного комітету ФФУ про технічну поразку "Динамо" за неявку на матч чемпіонату України у Маріуполь 27 серпня 2017 року.
Фото: "Футбол 24"
Наразі в "Динамо" та "Маріуполі" не коментували інформацію.
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Нагадаємо, що в кінці серпня київське "Динамо" не приїхало в Маріуполь на матч сьомого туру Прем'єр-ліги. Клуб не отримав гарантій своєї безпеки. 11 вересня контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку в матчі проти ФК "Маріуполь".
У свою чергу "Динамо" подало апеляцію, але програло і її. Згодом кияни вирішили звернуться в Спортивний арбітражний суд.
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