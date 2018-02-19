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"Динамо" програло ФФУ справу у CAS, - ЗМІ

Рішення Апеляційного комітету ФФУ про технічну поразку "Динамо" за неявку на матч чемпіонату України у Маріуполь залишається в силі
Київське "Динамо" програло суд у Лозані проти Федерації футболу України (ФФУ).
"Динамо" програло ФФУ справу у CAS, - ЗМІ Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення у "справі Маріуполя" на користь ФФУ, повідомив "Футбол 24" генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

У резолютивній частині рішення CAS вказано, що у позові київського Динамо відмовлено повністю та залишено у силі рішення Апеляційного комітету ФФУ про технічну поразку "Динамо" за неявку на матч чемпіонату України у Маріуполь 27 серпня 2017 року.


Фото: "Футбол 24"

Наразі в "Динамо" та "Маріуполі" не коментували інформацію.

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Нагадаємо, що в кінці серпня київське "Динамо" не приїхало в Маріуполь на матч сьомого туру Прем'єр-ліги. Клуб не отримав гарантій своєї безпеки. 11 вересня контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку в матчі проти ФК "Маріуполь".

У свою чергу "Динамо" подало апеляцію, але програло і її. Згодом кияни вирішили звернуться в Спортивний арбітражний суд.

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19 02 2018 19:56
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