Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Динамо" проведе наступний матч чемпіонату України без глядачів

Гра відбудеться 23 вересня
Матч 10-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та рівненським "Вересом" відбудеться без уболівальників.
"Динамо" проведе наступний матч чемпіонату України без глядачів Фото: champion.com.ua

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України покарав "Динамо" одним матчем без глядачів за поведінку вболівальників на матчі за Суперкубок України.

"Динамо" подало апеляцію, але контрольно-дисциплінарний орган федерації вирішив залишити в силі покарання, повідомляє сайт рівненського "Вереса".

Матч запланований на суботу, 23 вересня. За інформацією "Вереса", гра пройде на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, о 19:30, хоча домашньою ареною киян є НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" може отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти "Наполі".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 09 2017 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.