"Динамо" проведе наступний матч чемпіонату України без глядачів

Матч 10-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та рівненським "Вересом" відбудеться без уболівальників.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України покарав "Динамо" одним матчем без глядачів за поведінку вболівальників на матчі за Суперкубок України.

"Динамо" подало апеляцію, але контрольно-дисциплінарний орган федерації вирішив залишити в силі покарання, повідомляє сайт рівненського "Вереса".

Матч запланований на суботу, 23 вересня. За інформацією "Вереса", гра пройде на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, о 19:30, хоча домашньою ареною киян є НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" може отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти "Наполі".