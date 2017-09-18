СПОРТ НОВИНИМатч 10-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та рівненським "Вересом" відбудеться без уболівальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" проведе наступний матч чемпіонату України без глядачів
Гра відбудеться 23 вересня
Фото: champion.com.ua
Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України покарав "Динамо" одним матчем без глядачів за поведінку вболівальників на матчі за Суперкубок України.
"Динамо" подало апеляцію, але контрольно-дисциплінарний орган федерації вирішив залишити в силі покарання, повідомляє сайт рівненського "Вереса".
Матч запланований на суботу, 23 вересня. За інформацією "Вереса", гра пройде на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, о 19:30, хоча домашньою ареною киян є НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" може отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти "Наполі".
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