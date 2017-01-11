"Динамо" приховало заборгованість під час підготовки документів на атестацію, - ЗМІ

Клуб можуть на деякий термін дискваліфікувати з єврокубків

До Федерації Футболу України надійшов лист із Ньона (штаб-квартира УЄФА), у якому європейський союз висловив стурбованість стосовно видачі ліцензії "Динамо" на участь у єврокубках.

Згідно з повідомленням, існує певна заборгованість, яку столичний клуб приховав під час підготовки документів на атестацію. Подробиці не розголошують, допоки триває листування між УЄФА та "Динамо". До нього долучили і ФФУ, повідомляє "Футбол 1".

Втім, ситуація є доволі серйозною і може призвести щонайменше до удару по іміджу Федерації, а київський клуб може втратити можливість виступати в єврокубках.

"УЄФА висловило стурбованість станом прострочених заборгованостей, щодо виконання своїх зобов'язань клубом з якихось фінансових операцій. Я не можу детально розповісти зараз, поки йде розслідування, але справа в простроченій фінансовій заборгованості.

Санкції? Як і всюди: найлегша - попередження, найважча (для національної асоціації) - можуть забрати право проводити ліцензування клубів на якийсь період. У проміжку можуть бути і штрафні санкції, і якісь інші... Для клубу найстрашніше - відсторонення від єврозмагань на певний період, найлегша - теж попередження", - заявив заступник директора центру ліцензування ФФУ Сергій Задіран.

Наразі у "Динамо" не підтверджували та не спростовували цю інформацію.

Нагадаємо, що 27 червня Київський апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги НБУ, Фонду гарантування та "ПриватБанку" на постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 20.03.2017, якою в свою чергу частково було задоволено позов ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ".