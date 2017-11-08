"Динамо" розгромило "Зірку" в першому матчі 5 туру УПЛ

У 5-му турі УПЛ київське "Динамо" впевнено перемогло кропивницьку "Зірку" – 3:0.

У першому таймі підопічні Олександра Хацкевича не змогли реалізувати декілька відмінних нагод, щоб вийти вперед. Тому у цій половині гри вболівальники так і не побачили голів.

Уже в другому таймі "Динамо" відразу взялося за справу. На 48 хвилині засмутив "Зірку" Дьємерсі Мбокані, який переправив шкіряного у сітку ударом головою. Після цього господарі дещо збавили обороти та дозволили гостям створити декілька моментів.

Однак на 76 хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який заробив Дерліс Гонсалес, а вже через три хвилини оформив дубль, встановиши підсумковий рахунок 3:0.

Нагадаємо, що київське "Динамо" припинило виступ в Лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років на стадії третього кваліфікаційного раунду. Українці поступилися швейцарській команді "Янг Бойз".