"Динамо" розгромило "Зірку" в першому матчі 5 туру УПЛ
У першому таймі підопічні Олександра Хацкевича не змогли реалізувати декілька відмінних нагод, щоб вийти вперед. Тому у цій половині гри вболівальники так і не побачили голів.
Уже в другому таймі "Динамо" відразу взялося за справу. На 48 хвилині засмутив "Зірку" Дьємерсі Мбокані, який переправив шкіряного у сітку ударом головою. Після цього господарі дещо збавили обороти та дозволили гостям створити декілька моментів.
Однак на 76 хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який заробив Дерліс Гонсалес, а вже через три хвилини оформив дубль, встановиши підсумковий рахунок 3:0.
Нагадаємо, що київське "Динамо" припинило виступ в Лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років на стадії третього кваліфікаційного раунду. Українці поступилися швейцарській команді "Янг Бойз".
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