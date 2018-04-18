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"Динамо" та "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України

Це 10 очна зустріч команд у фіналі
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України сезону 2017/2018.
"Динамо" та "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України "Шахтар" - "Динамо". Фото: shakhtar.com

У півфіналі футболісти "Динамо" на виїзді впевнено перемогли друголіговий СК "Дніпро-1" з рахунком 1:4. За гостей забивали Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін та Беньямін Вербіч. Гол престижу за дніпрян провів Ігор Когут.

У свою чергу "Шахтар" у Харкові декласував "Маріуполь" - 5:1. Підопічні Паулу Фонсеки уже після першого тайму перемагали 3:1 завдяки дублю Тайсона та голу Марлоса. По перерві збільшив перевагу "гірників" новачок Кайоде, а крапку в матчі поставив Іван Петряк. Гол за "Маріуполь" провів Ігор Тищенко.

Нагадаємо, що фінал Кубка України відбудеться у Дніпрі 9-го травня. У Дніпрі грали фінал Кубка України у 2009 році, тоді його виграла "Ворскла", сенсаційно обігравши "Шахтар" з рахунком 1:0.

На цей момент найбільше разів вигравали Кубок України "Динамо" та "Шахтар" - по 11 разів. Між собою ці команди провели дев'ять фіналів: п'ять перемог в атикві "динамівців" та чотири - "гірників". Відзначимо, що два останні розіграші Кубку України вигравав саме "Шахтар".

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18 04 2018 21:14
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