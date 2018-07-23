"Динамо" та "Зоря" дізналися суперників у єврокубках
"Динамо", яке бореться, щоб потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів, на цьому етапі турніру протистоятиме "Славії". Першу гру проти чехів команда Олександра Хацкевича проведе вдома.
Перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 7/8 серпня, а повторні зустрічі – 14 серпня.
Луганська "Зоря", яка посіла четверте місце у минулому сезоні Прем'єр-ліги, буде пробиватися до групового етапу Ліги Європи через матчі з "Брагою" з Португалії. Перший поєдинок "Зоря" проведе 9 серпня вдома, в 16 числа зіграє на виїзді.
Ще один український клуб, який почне свою єврокампанію вже на цьому тижні, "Маріуполь" зіграє з переможцем пари "Венстпілс" - "Бордо", якщо пройде шведський "Юргорден".
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