"Динамо" та "Зоря" дізналися суперників у єврокубках

У Швейцарії в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Динамо", яке бореться, щоб потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів, на цьому етапі турніру протистоятиме "Славії". Першу гру проти чехів команда Олександра Хацкевича проведе вдома. Перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 7/8 серпня, а повторні зустрічі – 14 серпня. Луганська "Зоря", яка посіла четверте місце у минулому сезоні Прем'єр-ліги, буде пробиватися до групового етапу Ліги Європи через матчі з "Брагою" з Португалії. Перший поєдинок "Зоря" проведе 9 серпня вдома, в 16 числа зіграє на виїзді.

Ще один український клуб, який почне свою єврокампанію вже на цьому тижні, "Маріуполь" зіграє з переможцем пари "Венстпілс" - "Бордо", якщо пройде шведський "Юргорден".