"Динамо" U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграє з "Аяксом"

На традиційній церемонії в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Суперником юнацької команда київського "Динамо" по 1/8 фіналу Юнацької ліги Уєфа стали однолітки з амстердамського "Аяксу".

Єдина гра, яка визначить, хто пройде до 1/4 фіналу, відбудеться в Нідерландах.

В 1/4 фіналу переможець зіграє з переможцем пари "Монако" – "Реал".

Варто відзначити, що на шляху до 1/8 юнаки "Динамо" пройшли групу, де обіграли "Бенфіку", "Наполі" та "Бешикташ". У свою чергу "Аякс" потрапив через стикові матчі, оскільки головна команда не грала в Лізі чемпіонів.

Інші пари 1/8 фіналу: ЦСКА – "Русенборг", "Атлетико" – "Севілья", "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд, "Зальцбург" – "Парі Сен-Жермен", ПСВ – "Бенфіка", "Порту" – "Вииторул".

Нагадаємо, що київське "Динамо" підписало контракт із сербським оборонцем Александаром Пантічем, який до цього виступав за іспанський "Алавес" та "Вільярреал".