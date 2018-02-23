"Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо"
Київське "Динамо", яке єдине представляє Україну в Лізі Європи, зіграє проти італійського "Лаціо". Кияни першими дізналися свого суперника.
Зважаючи на те, що українські клуби не можуть зустрітися з російськими представниками в єрокубках до фіналу, було вирішено визначити суперника для "Динамо" в першу чергу.
У попередньому раунді "Лаціо" без проблем пройшло румунський клуб "Стяу" із загальним рахунком 5:2. У свою чергу "Динамо" не без труднощів вибило грецький АЕК.
"Лаціо" – "Динамо"
"РБ Лейпциг" – "Зеніт"
"Атлетіко" – "Локомотив"
ЦСКА – "Ліон"
"Марсель" – "Атлетік"
"Спортінг" – "Вікторія" Пльзень
"Борусія" Дортмунд – "Зальцбург"
"Мілан" – "Арсенал"
Перші матчі цієї стадії турніру заплановані на 8 березня. Матчі-відповіді – на 15 березня. Початок зустрічей – 20:00 і 22:05.
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