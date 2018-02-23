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"Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо"

Матчі відбудуться 8 та 15 березня
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 Ліги Європи.
"Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо" Фото: Reuters

Київське "Динамо", яке єдине представляє Україну в Лізі Європи, зіграє проти італійського "Лаціо". Кияни першими дізналися свого суперника.

Зважаючи на те, що українські клуби не можуть зустрітися з російськими представниками в єрокубках до фіналу, було вирішено визначити суперника для "Динамо" в першу чергу.

У попередньому раунді "Лаціо" без проблем пройшло румунський клуб "Стяу" із загальним рахунком 5:2. У свою чергу "Динамо" не без труднощів вибило грецький АЕК.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
 

"Лаціо" – "Динамо"

"РБ Лейпциг" – "Зеніт"

"Атлетіко" – "Локомотив"

ЦСКА – "Ліон"

"Марсель" – "Атлетік"

"Спортінг" – "Вікторія" Пльзень

"Борусія" Дортмунд – "Зальцбург"

"Мілан" – "Арсенал"

Перші матчі цієї стадії турніру заплановані на 8 березня. Матчі-відповіді – на 15 березня. Початок зустрічей – 20:00 і 22:05.

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23 02 2018 14:35
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