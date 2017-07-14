"Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з "Янг Бойз"
Київське "Динамо", яке було сіяним при жеребкуванні, зустрінеться із швейцарським клубом "Янг Бойз".
Перший матч відбудеться 25/26 липня в Києві, матч-відповідь – 1/2 серпня в Берні. До цього кияни не проводили офіційних поєдинків з "Янг Бойз".
Фото: ru.uefa.com
Що цікаво, минулоріч на цій же стадії "Янг Бойз" несподівно переміг донецький "Шахтар".
Загальна трансферна вартість швейцарців становить трішки більше, аніж 26 млн. євро. Найдорожчий гравець команди - француз Йорік Раве.
Відзначимо, що для того, аби потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів, киянам у разі перемоги доведеться пройти ще один етап.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 років відбудеться в Києві. Донецький "Шахтар" завдяки тому, що виграв чемпіонат України зумів гарантувати собі місце в груповому етапі.
У листопаді 2016 року інспектор УЄФА пересвідчився, що "Олімпійський" відповідає всім вимогам для проведення фіналу ЛЧ-2018.
Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіоніву 2018 році.
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