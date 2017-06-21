"Динамо" втратило основне джерело фінансування
2009 року "Динамо" відкрило поновлювану кредитну лінію в ПриватБанку, яка протягом наступних років була одним з головних джерел обігових коштів, необхідних для забезпечення життєдіяльності клубу, - йдеться в заяві клубу.
"Динамо" наполягає, що завжди акуратно обслуговувало ці кредити.
Після націоналізації ПриватБанку почалися проблеми.
13 грудня 2016 року Нацбанк визнав ТОВ ФК "Динамо Київ" пов'язаною з ПриватБанком особою і через чотири робочі дні, 20 грудня, заблокував рахунки і припинив надання чергових кредитних траншів і обслуговування поточних рахунків.
Тоді ПриватБанк пішов назустріч, у кредитний договір було внесено певні зміни, гроші знову почали видавати.
Але 15-16 червня надання кредитних траншів, які гарантуються депозитом, було зупинено повторно. Зроблено це на підставі листа НБУ від 14 червня №20-008/41973, підписаного заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою.
Гроші необхідні на виплату зарплат гравцям і співробітникам клубу за травень, розрахунки з підрядниками, які ремонтують стадіон "Динамо", інші витрати.
Нагадаємо, що під час переговорів про націоналізацію ПриватБанку уряд погодився реструктуризувати кредити Коломойського і Боголюбова на 10 років із поквартальною виплатою відсотків. До 1 липня 2017 року колишні акціонери повинні довнести застави за цими кредитами.
В іншому разі, говорив міністр фінансів Олександр Данилюк, Коломойському і Боголюбову може загрожувати кримінальна відповідальність. Міністр вважає, що ПриватБанк було доведено до неплатоспроможності, а законодавство України передбачає дуже серйозну відповідальність за такі дії. Максимальна санкція статті 218-1 Кримінального кодексу - позбавлення волі на термін до 5 років.
12 червня стало відомо, що Коломойський подав проти Національного банку позов з вимогою розірвати договір поручительства, відповідачем у судовому розгляді виступає ПриватБанк.
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