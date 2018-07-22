"Динамо" виграло Суперкубок України

Київське "Динамо" виграло донецький "Шахтар" та всьоме стало володарем Суперкубку України.

Гра відбулася на одеському стадіоні "Чорноморець", повідомляє XSport. Подивитися фінал Суперкубку прийшли 27,4 тисячі вболівальників.

Гол у ворота "Шахтаря" на 18-й хвилині забив Буяльський. Призовий фонд Суперкубку склав 1,5 мільйони гривень.

Суперкубок в Україні до цього вигравали лише "Шахтар" та "Динамо". 21 липня вони водинадцяте поборолися за трофей.

Додамо, виконкомом Федерації футболу України на засіданні в Одесі ухвалив рішення продовжити угоду з нинішнім головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком.