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"Динамо" виграло Суперкубок України

Матч завершився з рахунком 1:0
Київське "Динамо" виграло донецький "Шахтар" та всьоме стало володарем Суперкубку України.
"Динамо" виграло Суперкубок України Фото: shakhtar.com

Гра відбулася на одеському стадіоні "Чорноморець", повідомляє XSport. Подивитися фінал Суперкубку прийшли 27,4 тисячі вболівальників.

Гол у ворота "Шахтаря" на 18-й хвилині забив Буяльський. Призовий фонд Суперкубку склав 1,5 мільйони гривень.

Суперкубок в Україні до цього вигравали лише "Шахтар" та "Динамо". 21 липня вони водинадцяте поборолися за трофей.

Додамо, виконкомом Федерації футболу України на засіданні в Одесі ухвалив рішення продовжити угоду з нинішнім головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу.
 
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22 07 2018 10:58
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