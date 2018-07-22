СПОРТ НОВИНИКиївське "Динамо" виграло донецький "Шахтар" та всьоме стало володарем Суперкубку України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" виграло Суперкубок України
Матч завершився з рахунком 1:0
Фото: shakhtar.com
Гра відбулася на одеському стадіоні "Чорноморець", повідомляє XSport. Подивитися фінал Суперкубку прийшли 27,4 тисячі вболівальників.
Гол у ворота "Шахтаря" на 18-й хвилині забив Буяльський. Призовий фонд Суперкубку склав 1,5 мільйони гривень.
Суперкубок в Україні до цього вигравали лише "Шахтар" та "Динамо". 21 липня вони водинадцяте поборолися за трофей.
Додамо, виконкомом Федерації футболу України на засіданні в Одесі ухвалив рішення продовжити угоду з нинішнім головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком.
Нагадаємо, Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу.
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